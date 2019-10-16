İyi Partili İsmail Koncuk: HDP'nin kapatılması gerekir

İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Ulusal Kanal'da Eray Çelebi'nin sunduğu Başkent Kulisi programında terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin kapatılması tartışması ile ilgili konuştu.

İyi Partili İsmail Koncuk, şunları söyledi:

"HDP, Türkiye partisi değil. Biz, HDP'nin bir Türkiye partisi olmadığını görüyoruz, TBMM'de buna şahit oluyoruz.

Kapatılması konusunda tabi derinlemesine düşünmek lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni 'işgalci' olarak tanımlayan bir siyasi partinin TBMM içerisinde faaliyet göstermesini hazmetmek çok zor ama burada harekete geçmesi gereken kurum, iktidardır.

Kapatılması gerekir. Böyle bir siyasi parti olur mu? Türk Silahlı Kuvvetleri, bir harekat yapıyor. Siz, bir siyasi parti olarak PKK'yı PYD'yi savunan hatta 'demokratik güç' olarak tanımlayan ifadeler, TBMM'de kullanıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olmaz. Bu, demokratlık değil."

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