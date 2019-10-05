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İyi Partili Vedat Yenerer'den CHP açıklaması! "İttifak ortağı değiliz"

İyi Parti Genel Başkan Danışmanı Vedat Yenerer, Ulusal Kanal'da katıldığı Haber Merkezi programında CHP ile ittifak konusuna dair "Hayır ittifak ortağı değiliz. Sadece seçimde ittifak yaptık. Seçimde bir kısmi ittifak yapıldı. Öyle olsaydı birleşirdik. Şu anda ittifak yok" dedi

İyi Partili Vedat Yenerer'den CHP açıklaması! "İttifak ortağı değiliz"

İyi Parti Genel Başkan Danışmanı Vedat Yenerer, Ulusal Kanal'da Deniz Adalı'nın sunduğu Haber Merkezi programında CHP ile ittifak konusuna dair açıklama yaptı.

İyi Partili Yenerer, şunları söyledi:

"Hayır ittifak ortağı değiliz. Sadece seçimde ittifak yaptık. Seçimde bir kısmi ittifak yapıldı. Öyle olsaydı birleşirdik. Şu anda ittifak yok. Var mı sizce böyle bir ittifak? Varsa nasıl var? Bir anlatın. Mesela örnek verin. 

Karşılıklı iyi niyet devam ediyor. Yoksa ne biz onlara yamanmış durumdayız ne de onlar bize yamanmış durumda. Biz, kendi ideolojisi kendi tüzüğü olan ve en az 5 milyon insandan da oy almış Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetmeye talip bir partiyiz. Biz, kimsenin yandaşı değiliz. İyi Parti, kimsenin çantasında keklik bir parti değildir."

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #İyi Parti #vedat yenerer #chp #ittifak #millet ittifakı
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