Belediye İş Sendikası ile Bornova Belediyesi şirketlerinden İZBAŞ arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine grev kararı alındı.

Belediye İş Sendikası ile Bornova Belediyesi şirketlerinden İZBAŞ arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine grev kararı alındı.



Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerindeki uyuşmazlık dolayısıyla alınan grev kararıyla 56 işçi Bornova Belediyesi önünde bir araya geldi.

Belediyeye ait kafe, düğün salonu ve otoparklarda görev yapan işçiler, alkışlı protestoda bulundu, sloganlar attı.



Grup adına açıklama yapan Belediye İş Sendikası Örgütlenme Genel Sekreteri Ali Çelenk, Bornova Belediyesi ile 9 Şubat'ta başlattıkları Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde bugüne kadar bir ilerleme sağlanamadığını söyledi.



Bütün iyi niyetlerine rağmen Bornova Belediyesinden karşı adım göremediklerini savunan Çelenk, şöyle konuştu:



"Bornova Belediye Başkanı'na saygı duyuyoruz, kendisini seviyoruz ama çocuklarımızı Olgun Başkan'dan daha çok seviyoruz. Bugün biz grevdeyiz. Biz greve çıkmadık, bizi greve Bornova Belediye Başkanımız çıkardı. Biz bütün kanalları açık tuttuk, bütün görüşmelerimizi demokratik kurallar içerisinde yaptık, her türlü adımı attık. Hiç bir şeyin zamanı geçmiş değil. Buradan belediye başkanımıza çağrı yapıyorum, Sayın Başkan şehrin en emin insanı olarak gelin bu toplu sözleşmeyi demokrasi kuralları içerisinde bize, Bornova ilçemize ve İZBAŞ çalışanlarımıza yakışır bir şekilde masada bağlayalım."



Çelenk, 1 Mart 2016 ile 1 Mart 2017 arasındaki TÜFE enflasyon rakamlarına imza atmaya hazır olduklarını ifade ederek, inatlaşmaya gidilmeden anlaşılması gerektiğini vurguladı.