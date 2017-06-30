Havaların ısınması Avrupa'ya gitmeye çalışan mültecileri de harekete geçirdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı Antalya Manavgat'ta 100, İzmir Dikili'de 67, Aydın Kuşadası açıklarında ise 61 mülteciyi yakaladı.

Mültecilerin Avrupa'ya geçiş hayali ile başladıkları kaçış Türk karasularında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerini aşamıyor.



7 gün 24 saat esasına göre çalışan Sahil Güvenlik Komutanlığı, Umut Harekatı ile devriyede, mültecilerin sık kullandığı güzergahlarda operasyonda.



Lasitk botlarla denize açılan mültecilerin en sık kullandığı güzergahlar ise İzmir, Aydın. ve Antalya. İşte bu üç noktada üç büyük operasyon yapıldı.



İlk operasyon 27 Haziran'da Antalya Manavgat'ta yapıldı.



Devriyede olan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir tekne farkedip durdu. Ahşap teknede arama yapan ekipler, teknenin alt tarafındaki kapalı kısımda 100 mülteci buldu. Mültecilerin 35'i çocuktu. Suriyeli oldukları anlaşılan mülteciler Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi.



29 Haziran'da saat 05.25’de havalanan Sahil Güvenlik Uçağı, İzmir Dikili ilçesindeki Madra Çayı bölgesinde denize açılmaya hazırlanan bir grup mülteciyi tespit ettti. Jandarma'ya bilgi verildi. Hem karadan hem de denizden operasyon için harekete geçildi. 26'sı çocuk 67 mülteci denize açılamadan yakalandı.



Aynı gün saat 06:40'ta bir ihbar düştü Sahil Güvenlik Komutanlığı telsizlerine. Bu kez adres Aydın Kuşadası açıklarıydı.



Lastik bir botla Yunan adalarına doğru seyreden bot durduruldu. Botun içerisindeki 1'i bebek 5 çoçuk, 61 mülteci olduğu tespit edildi. Afganistan, Suriye, Eritre, Somali, Kongo, Burkina Faso, Senegal, Etiyopya ve Pakistan uyruklu mülteciler Geri Kabul Merkezi'ne götürüldü.



HABER: DENİZ ÇAĞLAYAN

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