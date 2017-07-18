Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın İzmir yapılanmasına yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonda, örgütün sözde eyalet yapılanması bünyesinde faaliyet gösterdikleri iddia edilen 37 zanlı yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün sözde eyalet yapılanması içinde Gaziemir ilçesinde "irşatçı", "büyük bölge imamı", "küçük bölge imamı", "bölge mütevelli heyetleri", "serrehberler", "ışık evi" ve "talebe mesulü" gibi unvanlarla görev yaptıkları iddia edilen 62 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için bu sabah İzmir merkezli İstanbul, Manisa, Bitlis, Kahramanmaraş, Ağrı ve Malatya'da eş zamanlı operasyon başlattı.



Operasyonda 37 zanlı gözaltına alındı.



Star gazetesinin haberine göre, gözaltına alınan şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları, örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatı sonrası Bank Asya'ya para yatırdıkları iddia edildi.



Gözaltına alınanlar arasında, örgütün üst düzey yöneticileri olduğu iddia edilen isimlerle halen görevdeki bir astsubay ve KHK ile kapatılan Ankara'daki Anafen Dershanesinin eski müdürünün de olduğu öğrenildi.



ulusal.com.tr