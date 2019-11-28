İzmir'de Alevi vatandaşların evi işaretlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Alevi vatandaşların oturduğu Yeşil Mahallesi'nde bazı evlerin duvarları kırmızı boya ile boyandı.

Olay sonrası soruşturma başlatıldı. Konu Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı'nın da gündemindeydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alevi evlerinin işaretlenmesine sert tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "O eve yapılan işareti, kendi evime yapılmış işaret olarak görüyorum" dedi.

İşaretleme ile ilgili İzmir Valisi Erol Ayyıldız da açıklama yaptı. Polis incelemesinin ilk sonuçları hakkında bilgi veren Ayyıldız, "Yazı ve işaretin mezhepsel bir temele değil, kavgaya dayalı bir asayiş olayına dayandığını." belirtti. Vali Ayyıldız, İzmir polisinin çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

ulusal.com.tr