Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir Şubesi'nin 30 Ağustos kutlama başvurusu, valilik tarafından reddedildi. İzmir Şube Başkanı Zuhal Baş, "Atatürk ve Cumhuriyet Devrimi'ni yok etmeye çalışıyorlar. " diyerek karara tepki gösterdi.

İzmir Valiliği, kitle örgütlerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarını yasakladı.Skandal karar Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir Şube Başkanı Zuhal Baş'ın valiliğe kutlama için başvuruda bulunmasından sonra ortaya çıktı.Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz imzalı yazıyla, Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği hatırlatıldı ve CKD İzmir Şubesi'nin 30 Ağustos'ta Cumhuriyet Meydanı'na çelenk sunamayacağı bildirildi.Derneğe usule uygun yaptığı başvuruya rağmen bir gün önce ve sonra da çelenk koyma ve kutlama izni verilmedi.