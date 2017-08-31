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İzmir'de cezaevi aracı geçişi sırasında patlama

İzmir'in Buca ilçesinde, cezaevi servis aracının geçişi sırasında çöp konteynerinde patlama meydana geldi, olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'de cezaevi aracı geçişi sırasında patlama
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İzmir'in Buca ilçesinde, cezaevi servis aracının geçişi sırasında çöp konteynerinde patlama meydana geldi, olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #buca
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