İzmir'de FETÖ'nü darbe girişimine ilişkin 144'ü tutuklu 271 sanığın yargılandığı davada, Ege Ordusu Komutanlığı Adli Müşaviri Hakim Albay tanık sıfatıyla ifade verdi.

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, 144'ü tutuklu 271 sanığın yargılandığı davaya, Ege Ordusu Komutanlığı Adli Müşaviri Hakim Albay U.Z'nin, tanık olarak dinlenilmesiyle devam edildi.



Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesine dönüştürülen salondaki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Duruşmayı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican ve bazı AK Partili yöneticiler de takip etti.



Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, tanık olarak ifade veren Hakim Albay U.Z, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece, mesai bitiminin ardından hafta sonu tatilini geçirmek için gittiği yerde, saat 23.00'te televizyon, internet haber siteleri ve sosyal medyadan askeri olaylardan haberdar olduğunu ancak olanları büyük bir terör saldırısıyla ilişkilendirdiğini, darbe girişiminin olabileceğini düşünmediğini söyledi.



Karargahta herhangi bir olayın yaşanıp yaşanmadığını öğrenmek için Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep'in emir subayı Binbaşı E.D'yi aramasının ardından, kendi isteğiyle hazırlanarak karargaha gittiğini söyleyen U.Z, odasına girdiği Orgeneral Recep'in, askeri kalkışmaya ilişkin mesajı gösterdiğini, incelediğinde bu mesajın Genelkurmay Başkanlığı'nın emriyle hazırlanmadığını, hukuki dayanağının olmadığını ifade ettiğini dile getirdi.

Orgeneral Recep'in o gece, birlik komutanları, çeşitli nedenlerle İzmir'de bulunan bazı generaller, bölge valileri, bölge jandarma komutanları ve tutuklu sanık eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan'la görüşmeler yaptığına şahitlik ettiğini beyan eden U.Z, bu görüşmelerin durumu kontrol altına alma ve olabilecek tehlikelere karşı önlem amaçlı olduğunu beyan etti.



Askeri kalkışmanın olduğunu netleşmesi üzerine Orgeneral Recep'in, "Darbeci askerlerden gelen sözde sıkıyönetim mesajlarının geçersiz ve hukuksuz olduğu, TSK'daki emir komuta zincirinin devam ettiği ve bu emir komuta zinciri dışında hareket edenlerin askeri isyan suçundan tutuklanacağı"na ilişkin bir mesaj hazırlanarak birliklere iletilmesi emrini almasının ardından mesajı kısa sürede hazırladığını, mesaja son halinin verilmesi için tutuklu sanık eski Yüzbaşı Eser Bingül'ü görevlendirdiğini anlatan Hakim Albay U.Z, mesajın hazırlanmasının gecikmesi üzerine Orgeneral Recep'in kendisini çağırdığını, durumu takip ederek sorunu çözdüğünü ifade etti.



Birliklere iletilecek mesajın bu kadar gecikmesinin normal bir olay olmadığını savunan tanık U.Z, "Birliklere gönderilen mesaj, benim hazırladığım mesajın yüzde 90 aynısıydı. Hazır olan bu metni bilgisayara aktarmak en fazla 20 dakikalık bir durumdu. Mesajın hazırlanması bir saati bulmasının ardından Bingül'e giderek gecikmenin nedenini sorduğumda, bana 'Son rötuşları yapıyorum.' dedi. İki parmakla yazsanız bile, bu mesajı 20 dakikada bilgisayara aktarırsınız. Bu gecikme nedeniyle, mesaj saat 03.30 sıralarında birliklere iletildi." dedi.



Darbe girişiminin yaşandığı gece, tutuklu sanık eski Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen'in, Orgeneral Recep'in emirlerine karşı gelerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın emrine uyacağını söylemesi ve isminin sözde sıkıyönetim görevlendirme listesinde "İzmir ve Manisa Sıkıyönetim Komutanı" olarak yer alması nedeniyle görevinden alınarak gözetim altında tutulduğuna işaret eden U.Z, "Orgeneral Recep, gerçek bir lider gibi, Ege Ordusu Komutanlığı'ndaki birlikleri başarılı bir şekilde koordine ederek olayları kontrol altında tuttuğuna şahitlik ettim." şeklinde beyanda bulundu.



Orgeneral Recep'in İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru ve İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'yla yaptığı görüşmelerin ardından, soruşturmanın sivil makamlarca sürdürüleceği ve kendilerinin de bunlara yardımcı olacağının belirtilmesi üzerine, sabah saatlerinde emniyet mensuplarının ilk etapta Hakbilen, Bingül ve eski Ege Ordusu Komutanlığı Harekat Başkanı Kurmay Albay Oksal Çelik'in gözaltına aldığını kaydeden U.Z, o gece darbe girişiminin başarısız olması için çaba gösterdiklerini anlattı.



Mahkeme heyeti, duruşmaya öğle arası verdi.