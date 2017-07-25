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İzmir'de FETÖ'nün yeni yapılanması ortaya çıkarıldı

İzmir merkezli 4 ilde FETÖ'nün yeniden yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 114 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de FETÖ'nün yeni yapılanması ortaya çıkarıldı

Ege Bölgesi'nde yeniden yapılanmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), polisin operasyonuyla deşifre edildi. İzmir merkezli 4 ildeki operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 131 şüpheliden 114'ü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında İzmir, İstanbul, Muğla ve Aydın'da önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, FETÖ'nün sözde "Ege Bölge İmamı" N.K'nın (37) da aralarında bulunduğu 114 şüpheli gözaltına alındı.

Örgüt üyelerinden bir grup ise Bornova ilçesinde toplantı halindeyken yakalandı.

Sözde "Altın Şehir eyaleti"

Örgütün, Ege Bölgesi'nde yeniden yapılanmaya çalıştığı, bu kapsamda "Altın Şehir" eyaleti adı altında örgütlenmeye gidildiği ve şubat ayından bu yana da faaliyetlerde bulundukları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, örgütü ayakta tutmaya ve dağılmayı önlemeye yönelik çalışmalar yaptığı, cezaevindeki örgüt üyelerine "yardım" adı altında para topladıkları, tutuklu FETÖ mensuplarıyla irtibat sağladıkları ve ramazan ayında faaliyetlerini yoğunlaştırdıkları iddia edildi.

Yeni kriptolu haberleşme programı

Bu arada, örgüt mensuplarının kendi aralarında haberleşmek için yeni bir kriptolu program kullandıkları da ortaya çıktı. Program hakkında ise detaylı bilgi verilmedi.

Örgütün sözde "Ege Bölge İmamı" N.K. hakkında daha önceden de yakalama kararı bulunduğu, Bornova ilçesinde saklandığı evden kaçmak isterken gözaltına alındığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #fetö #gözaltı
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