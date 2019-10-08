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İzmir'de FETÖ operasyonu: 51 gözaltı kararı

İzmir merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında meslekten ihraç edilen 1. sınıf emniyet müdürü ve görevdeki 5 polis memuru ile 2 avukat, 1 öğretim görevlisinin de bulunduğu 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

GÜNDEM 08.10.2019, 07:41
İzmir'de FETÖ operasyonu: 51 gözaltı kararı

İzmir merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında meslekten ihraç edilen 1. sınıf emniyet müdürü ve görevdeki 5 polis memuru ile 2 avukat, 1 öğretim görevlisinin de bulunduğu 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: AA
#fetö #izmir #FETÖPDY
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