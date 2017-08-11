İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Jandarma Komutanlığı ekiplerince, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheli için İzmir, Ankara, Samsun, Ağrı, Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 10 zanlı gözaltına alındı.



Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.