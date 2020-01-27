İzmir'de koronavirüs şüphesi

Görüntüler İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nden...



Yüksek ateş şikayetiyle özel bir hastaneye giden bir kişi, koronavirüs olabileceği şüphesiyle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanın 10 gün önce Çin’e iş seyahati yaptığı belirlendiğinden korona hastalığı yönünden gözetim altına alındığı belirtildi.

Görüntülerin sosyal medya da paylaşılmasının ardından İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop kameralar karşına çıktı.

Karantina uygulamasının olmadığını vurgulayan Öztop , hastada koronavirüs belirtisi bulunmadığını belirtti.

Tedbir amaçlı hastanın eşide gözetim altında.

ulusal.com.tr

