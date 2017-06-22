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İzmir'de NATO'ya ait askeri arazinin yanında patlama!

İzmir'de NATO arazisi yakının da patlama meydana geldi. Patlama da askeri alanın duvarı ve çevredeki binalarda hasar oluştu. Patlamanın ses bombasından kaynaklandığı belirlendi.

İzmir'de NATO'ya ait askeri arazinin yanında patlama!

İzmir'in Konak ilçesinde askeri arazi ile mezarlık  arasında patlama meydana geldi. 

Patlamada, askeri araziyi çevreleyen duvar yıkıldı, çevrede bulunan binaların camları kırıldı.

Sabah saat 07.50 sularında şiddetli patlama sesiyle uyanan vatandaşlar, durumu hemen emniyet güçlerine bildirdi.

Yapılan incelemelerde, patlamanın Konak ilçesi Gültepe semtinde bulunan Toros Mezarlığı ile NATO'ya ait araziyi çevreleyen alanın kesiştiği bölgedeki duvar dibinde meydana geldiği belirlendi.

İncemelerde patlamanın ses bombasından kaynaklandığı belirlendi. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir #nato #patlama
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