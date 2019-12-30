İzmir'de peş peşe 2 cinayet

İzmir Torbalı’da dün gece art arda 2 cinayet işlendi. Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ile doktor eşi Hatice Gülcemal öldürüldü.

Fuat Mehmet Park 6 yıldır Torbalı’da ilçe sağlık müdür olarak görev yapıyordu. Saat 21.30 sularında evine giderken, apartman girişinde bir kişi tarafından durduruldu. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada daha sonra kimliği açıklanan Enver Y. ilçe sağlık

müdürüne ateş açtı. Sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan doktor Park, Torbalı Devlet Hastanesine sevk edildi ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

20 dakika sonra katil zanlısı 600 metre uzaklıkta bir cinayet daha işlendi. Torbalı Devlet Hastanesinde görevli doktor Harun Gülcemal’in eşi Hatice Gülcemal'i evinde silahla öldürdü. Katil zanlısı Enver Y., rehin aldığı doktor Harun Gülemal’i ise silah zoruyla ATM’ye götürüp

para çektirdi ve kaçtı.

Emniyet güçleri saat 00.10’da katil zanlısının kaldığı otele baskın düzenledi. Birinci kattan atlayan katil zanlısı polisle çatıştı. Polis memur Yaşar K. başından vurularak ağır yaralandı. Ayağından yaralanan katil zanlısı Enver Y. ise operasyon bölgesinden kaçmayı başardı. O

anlara tanık olan Ömer Yıldız yaşananları anlattı.

Polis otelin güvenlik kamerasından zanlının kimliğini tespit etti. Torbalı’yı ablukaya alan güvenlik güçleri peş peşe operasyonlar düzenledi. Katil zanlısı Enver Y ile bağlantılı 5 kişi gözaltına alındı.

Polis, katil zanlısının saklandığı eve operasyon düzenledi. Teslim ol çağrısına ateşle karşılık veren Enver Y., özel harekât polisleri tarafından göğsünden vurularak yakalandı.

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ile Torbalı Devlet Hastanesi’nde görevli doktor Harun Gülcemal’in eşi Hatice Gülcemal'i öldüren Enver Y. tedavisi için hastaneye sevk edildi.

Cinayetlerin nedeni hakkında resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı. İki cinayetin sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemlerinin bir parçası olup olmadığı konusu üzerinde de duruluyor.

Cinayetlerle ilgili açıklama yapan Sağlık bakanı Fahrettin Koca "Bu menfur cinayetleri en ağır şekilde kınıyorum. Konunun her boyutuyla bizzat takipçisi olacağım" ifadelerini kullandı.

Bu arada katil zanlısı Enver Y.'nin, Diyarbakır'da yaşadığı ve üç gün önce İzmir'e geldiği öğrenildi.

ulusal.com.tr