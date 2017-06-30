Sosyal medya operasyonu: Birçok kişi gözaltına alındı
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Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İzmir'de sosyal medya operasyonu: Gözaltılar var

Sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propogandasını yaptıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı

İzmir'de sosyal medya operasyonu: Gözaltılar var

İzmir'de sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada PKK'nın propogandasını yaptıkları tespit edilen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında bazı derneklerin yöneticilerinin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #sosyal medya #gözaltı
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