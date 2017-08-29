Terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 3'ü Suriye uyruklu 6 şüpheli yakalandı. Terör örgütü DHKP-C ve MLKP'nin propagandası yaptığı iddiasıyla 16 kişi gözaltına alındı

İzmir'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Özel Hareket polislerinin de destek verdiği operasyonda 3'ü Suriye uyruklu 6 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve materyal ele geçirildi.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



BİR OPERASYON DAHA



İzmir'de terör örgütü DHKP-C ve MLKP'nin propagandası yaptığı öne sürülen 16 zanlı gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Menemen ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerindeki aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.