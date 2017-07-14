İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik olarak, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında örgüte destek verdikleri belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda biri pompalı 2 av tüfeği, örgütsel doküman ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 17 kişi, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın kentte düzenleyeceği eylemlerin engellenmesi ve örgüte destek verenlere yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik olarak, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında örgüte destek verdikleri belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı.
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