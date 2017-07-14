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İzmir'de terör operasyonu: 17 gözaltı

İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın kentte düzenleyeceği eylemlerin engellenmesi ve örgüte destek verenlere yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de terör operasyonu: 17 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik olarak, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında örgüte destek verdikleri belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda biri pompalı 2 av tüfeği, örgütsel doküman ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 17 kişi, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Etiketler; #izmir #terör operasyonu
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