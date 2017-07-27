Ege Bölgesi’nde arka arkaya meydana gelen depremler dikkatleri bir anda konutlara odakladı. İzmir başta olmak üzere bölgedeki illerin yapı envanterinin çıkarılmadığı ortaya çıktı.

Ege kıyıları peş peşe yaşanan depremlerle sarsılıyor. Bu depremlerde vatandaşları en çok tedirgin eden ise binaların sağlamlığı...



İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Gürkan Erdoğan, bilgi sahibi olmadığı için çözüm geliştirilemediği konusunda uyarıyor.



Erdoğan, belediyelere büyük iş düştüğünü söylüyor.



Peki yurttaşlar binanın sağlam olup olmadığını nasıl anlayacak..







HABER: BELMA YÜCEL KAMERA: AKIN KARA

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