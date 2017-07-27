YÖK harekete geçti! Yard. Doç.'un yerine ne gelecek?
YÖK harekete geçti! Yard. Doç.'un yerine ne gelecek?
Karaköy-Kadıköy vapuru kayalıklara çarptı!
Karaköy-Kadıköy vapuru kayalıklara çarptı!
Meteoroloji uyarmıştı, yağış etkili oluyor
Meteoroloji uyarmıştı, yağış etkili oluyor
Marmaris'te orman yangını
Marmaris'te orman yangını

İzmir için yapı uyarısı

Ege Bölgesi’nde arka arkaya meydana gelen depremler dikkatleri bir anda konutlara odakladı. İzmir başta olmak üzere bölgedeki illerin yapı envanterinin çıkarılmadığı ortaya çıktı.

İzmir için yapı uyarısı

Ege kıyıları peş peşe yaşanan depremlerle sarsılıyor. Bu depremlerde vatandaşları en çok tedirgin eden ise binaların sağlamlığı...

İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Gürkan Erdoğan, bilgi sahibi olmadığı için çözüm geliştirilemediği konusunda uyarıyor.

Erdoğan, belediyelere büyük iş düştüğünü söylüyor. 

Peki yurttaşlar binanın sağlam olup olmadığını nasıl anlayacak..



HABER: BELMA YÜCEL KAMERA: AKIN KARA 
ulusal.com.tr

Etiketler; #Ege Bölgesi’
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İstanbul'da mezarlık duvarı çöktü!
Sonraki Haber
Kılıçdaroğlu: Yarın o kararı verenler yargılanacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.