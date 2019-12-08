İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'den

Yahşi, yaptığı yazılı açıklamada, şahsına yönelik basında ve sosyal medyada yer alan iddiaların gerçek dışı olduğunu kaydetti.

Söz konusu haberleri takip ettiğini vurgulayan Yahşi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Haber' adıyla kamuoyuna sunulan, iftira içerikli iddialara ilişkin Valilik makamının 29 Kasım 2019 tarihindeki basın açıklamasında, 'Yapılan işlemlerin usulüne uygun ve belgeli şekilde gerçekleştirildiği ve haberlerin gerçeği yansıtmadığı' kamuoyuna duyurulmuştu. Şahsıma ulaşarak tevdi edilen bir ceza söz konusu değildir. Süreç ile ilgili gerekli yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımı kamuoyuna saygılarımla duyururum."

Ne olmuştu?

İnternet sitelerinde yer alan habere göre, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hesabına bir GSM operatörü firması tarafından müdürlüğün personellerinin ve öğrencilerinin ihtiyaçlarının karşılanması koşuluyla 400 bin lira yatırıldı. Müdür Yahşi’nin bağış parasıyla ailesini tatile götürdüğü ileri sürüldü. Soruşturma başlatan Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yahşi’ye kınama cezası verdiği iddia edilmişti.