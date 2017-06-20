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İzmir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda örgüt yöneticisi oldukları iddia edilen 6 zanlı yakalandı

İzmir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

 İzmir merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda aralarında "eyalat ablası", "öğretmen ablası" ve "katalog evlilik sorumlusu" gibi örgütte yönetici pozisyonunda olduğu iddia edilen 6 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları tespit edilen kişiler ile örgütte "eyalet", büyük bölge", "abi", "abla" ve "katalog evlilik sorumlusu" gibi unvanlarla anıldığı tespit edilen 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

Zanlıların yakalanması için İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, İzmir merkez olmak üzere Aydın, Uşak, Antalya, Kayseri, İstanbul, Ankara ve Rize'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin, firari 6 zanlının yakalanması için başlattığı çalışmanın sürdüğü bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #operasyon #fetö
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