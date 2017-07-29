İzmir'in Urla ilçesinde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, deprem saat 12.51'de meydana geldi.
Verilere göre deprem yerin 12,7 kilometre derinliğinde oldu.
Bu arada depremin büyüklüğünün 3,5 olduğu açıklandı.
Öte yandan depremle ilgili olarak herhangi bir hasar meydana gelip gelmediğine dair açıklama yapılmadı.
AFAD verilerine göre ise deprem 3,5 büyüklüğünde ve yerin 9,56 kilometre derinliğinde oldu.
ulusal.com.tr
İzmir'in Urla ilçesinde saat 12.51'de 3,5 büyüklüğünde deprem oldu.
İzmir'in Urla ilçesinde deprem oldu.
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