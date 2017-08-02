İzmir Valiliği, OHAL süresince havai fişek, maytap ve meşale satışı ile kullanımının yasaklandığı açıkladı.

İzmir Valiliği, OHAL süresince havai fişek, maytap ve meşale satışı ile kullanımının yasaklandığı açıkladı.



İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, düğün ve spor müsabakalarında kullanılan havai fişek, maytap ve meşale tarzı (proteknik maddeler) eğlence araçlarının kullanımına yönelik düzenleme yapıldığı belirtilerek, şunlara yer verildi:



"Havai fişek, maytap ve meşale tarzı (proteknik maddeler) eğlence araçları zamansız ve uygun amaçlı kullanılmamaları durumunda halk üzerinde korku ve paniğe neden olmaktadır. Bu tür maddelerin aynı zamanda güvenlik güçlerine yönelik maddeler kullanılarak suç işlenmesini önlemek, kamu düzenini ve güvenliğini korumak amacıyla, OHAL süresince piroteknik maddelerin satışı ve kullanımı İzmir Valiliğince yasaklanmıştır."