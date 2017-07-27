İzmir’de avukatlar zorunlu arabuluculuğa tepki gösterdi. Geçen yıl tartışmaya açılan tasarıyla iş hukuku da değişecek. İzmir Barosu tarafından yapılan açıklamada zorunlu arabuluculuk uygulamasının işçiler ve sendika açısından hak kaybına neden olacağı vurgulandı.

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