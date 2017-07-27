İzmir Barosu, zorunlu arabuluculuk uygulamasına tepkili.
Geçen yıl tartışmaya açılan tasarı yasalaşırsa, iş mahkemelerinde dava açmak isteyen işçi önce arabulucuya başvurmak zorunda kalacak.
Arabuluculuğa başvurmadan dava açan işçinin davası “dava şartı noksanlığından” mahkemece usulden reddedilecek.
İzmir Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gonca Arkoç, tasarının hak arama özgürlüğünü kısıtlayacağını söyledi.
Açıklamaya Türk-iş 3. Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım da katılarak destek verdi.
HABER: BELMA YÜCEL KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr
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