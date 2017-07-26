İzmir Çeşme'de FETÖ'ye yönelik çalışmalar kapsamında aranan 6 zanlı yakalandı, Deniz Hudut Kapısından yurt dışına kaçmak isterken yakalanan 2 zanlının FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edildi.

Çeşme ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik çalışmalar kapsamında aranan 6 zanlı yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Deniz Hudut Kapısından yurt dışına kaçmak isteyen 2 kişinin FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edildi.



Zanlılar, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.



Polis ekipleri yol kontrolleri sırasında da FETÖ/PDY üyesi oldukları tespit edilen 4 kişiyi yakaladı.



Yunanistan'ın Sakız adasına geçmeye çalıştıkları iddia edilen zanlılardan B.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



İki olayda gözaltına alınan diğer 5 şüphelinin işlemleri sürüyor.