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İzmir'de FETÖ'den 6 kişi gözaltına alındı

İzmir Çeşme'de FETÖ'ye yönelik çalışmalar kapsamında aranan 6 zanlı yakalandı, Deniz Hudut Kapısından yurt dışına kaçmak isterken yakalanan 2 zanlının FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edildi.

İzmir'de FETÖ'den 6 kişi gözaltına alındı

Çeşme ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik çalışmalar kapsamında aranan 6 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Deniz Hudut Kapısından yurt dışına kaçmak isteyen 2 kişinin FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edildi.

Zanlılar, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Polis ekipleri yol kontrolleri sırasında da FETÖ/PDY üyesi oldukları tespit edilen 4 kişiyi yakaladı.

Yunanistan'ın Sakız adasına geçmeye çalıştıkları iddia edilen zanlılardan B.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İki olayda gözaltına alınan diğer 5 şüphelinin işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #fetö
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