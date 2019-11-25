İzmir’de kadınlar teröre ve şiddete karşı yürüdü

İzmir Karşıyaka’da kadınlar Kadına karşı Şiddet ve mücadele gününde İzmirlileri birleştirdi.

Sağanak yağmura rağmen Teröre ve Şiddete karşı yürüyüş Cumhuriyet Kadınları öncülüğünde gerçekleşti. Eyleme Ak Parti, İyi Parti, Vatan Partisi İlçe Başkanlıklarının yanı sıra Türk Kadınlar Birliği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, Karşıyaka İş Kadınları Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Kent Konseyi Kadın Meclisi, Türkiye Gençlik Birliği, Türkiye Liseliler Birliği ve Türkiye Emekli Subaylar Derneği katıldı. Ak Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu kadına karşı şiddete karşı olduğunu dile getirdi.

İyi Parti İlçe Başkanı Seçkin Boyunağa, "Kadına şiddete senede birgün değil her zaman karşıyız." dedi.

Eyleme katılan siyasi partilerden biri de Vatan Partisiydi. Karşıyaka İlçe Başkanı Nilay Özçetin, "Teröre ve Şiddete Karşı Kadın yürüyüşü birçok siyasi partiyi birleştirmiştir" ifadelerini kullandı.

Eylemde ortak basın açıklamasını Cumhuriyet Kadınları Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Işıl Çetin yaptı.

Çetin ortak açıklamada, "25 Kasımın sadece kadına şiddetin günü değil emperyalizme karşı vatan savaşı veren kadınların ABD askerleri tarafından katledildiği gündür" dedi.

Eylemde Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan anneler de unutulmadı.

HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ – KAMERA: AKIN KARA

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