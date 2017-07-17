İzmir’de şehiriçi toplu taşımacılığının bel kemiği olan vapurlar tam 6 gündür çalışmıyor. Greve çıkan denizciler iskelelerde bir taraftan taleplerinin karşılanmasını beklerken, diğer taraftanda yurttaşlara grev kararlarını açıklıyor. Vapur seferlerinin yapılamaması nedeniyle ulaşımda büyük sıkıntı yaşanıyor.

Türkiye Denizciler Sendikası 66 yıl sonra ilk kez aldığı grev kararını tam 6 gündür uyguluyor.



İzmir’de vapur ve feribot seferleri çalışmıyor. Bir yakadan diğer yakaya geçmek isteyenler vatandaşlar ise mağdur.



Vatandaşlar vapur yerine belediye otobüslerine ve demir yolu taşımacılığına yöneldi, trafik kilitlendi.



Sabahın erken saatlerinde başlayan trafik neredeyse gün boyu devam ediyor. Türkiye Denizciler Sendikası Şehir Hatları Mali Sekreteri Selim Çilli büyük bir tepki olduğunu söyledi.



Vapur iskelelerinde gelen yurttaşlara grevi anlatan denizciler taleplerinin bir an önce karşılanmasını istiyor.



Deniz taşımacılığında önemli bir noktada olan İzmir’de en büyük mağduriyeti ise arabalı vapuru kullananlar yaşadı.



Denizcilerden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na seslendi. Ortak vurgu alınan maaşların yetmediği oldu.



Türkiye Denizciler Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZDENİZ AŞ ile toplu iş sözleşme görüşmeleri 7 ay önce başladı.



Denizciler haklarını almak, vatandaşlarsa vapur ve feribot seferlerinin biran önce başlamasını istiyor.



Haber: Belma Yücel

Kamera: Akın Kara

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