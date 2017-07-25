İzmir’de vapurlar 14 gündür çalışmıyor. Trafiğin kilit... İZDENİZ’in zararı da dudak Deniz ulaşımında çalışan işçilerin grevi şirketin zararını 3 milyon liraya çıkardı.

Zarar üstüne zarar ediliyor… Türkiye Denizciler Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZDENİZ’de uzlaşma sağlanamıyor.



Trafik kilik. Deniz ulaşımı sağlanamağı için İzmirliler diğer toplu taşıma araçlarını tercih ediyor ancak onlar da çok kalabalık.



İşveren ve sendika en son Temmuz ayında görüştü. Uzlaşma çıkmadı. Görüşmeler ücret zammında tıkandı.



257 işçi 14 gündür grevde. İşçiler bir de iskelelerde nöbet tutuyor.



Ne vapurlar ne de arabalı vapurlar çalışıyor. İZDENİZ 14 hgünde 3 milyon lira zarar etti.



Türkiye Denizciler Sendikası Şehir Hatları İstanbul Mali Şube Sekreteri Selim Çilli İzmir Büyükşehir Belediyesi Bürokratlarına seslendi.





HABER: BELMA YÜCEL-KAMERA: AKIN KARA

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