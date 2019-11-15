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İzmirli iş adamı hayatını kaybetti! Samim Uyan kimdir

İzmirli iş adamı Samim Uyan, hayatını kaybetti. Sudan'ın Sinnar eyaletinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Samim Uyan'ın oğlu Onur Uyan hafif yaralandı

GÜNDEM 15.11.2019, 17:52
İzmirli iş adamı hayatını kaybetti! Samim Uyan kimdir

Türk sanayici ve iş adamı Samim Uyan, Sudan'ın Sinnar eyaletinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sudan'da enerji sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Uyan ve oğlunun bulunduğu araç, Sinnar yakınlarında duran bir yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Aracın Sudanlı sürücüsünün yaralanmadığı kazada, Samim Uyan olay yerinde yaşamını yitirirdi, oğlu Onur Uyan hafif yaralandı.

İzmirli sanayicinin cenazesinin resmi işlemlerin ardından bu gece Türkiye'ye götürülmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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