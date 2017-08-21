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Jandarma'da devir teslim töreni

Org. Yaşar Güler görevi Org. Arif Çetin'e devrediyor.

Jandarma'da devir teslim töreni

Jandarma Genel Komutanlığı'nda Orgeneral Yaşar Güler, görevi Orgeneral Arif Çetin'e devrediyor. Orgeneral Arif Çetin'in, Jandarma Genel Komutanlığı'na atanması, Jandarma'ya içeriden atama olarak bir ilk olma özelliği taşıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Jandarma Genel Komutanlığı devir teslim törenine katılıyor.

Görevi devreden Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Yaşar Güler'in açıklamasından satır başları;
Jandarma Genel Komutanlığımız dün olduğu gibi bundan sonra da milletimizin göz bebeği olmaya devam edecektir. Bir yıl içinde sizlerle burada bulunduğum süre içinde aklını terk etmiş hainlerden arınıp, gereken dersleri çıkararak aydınlık bir gelecek kurmaktaki kararlılığımızı, teröristlerle ölümüne mücadeleye girerek mutlaka başarılı olacağımızı, mutlu ve güler yüzlü insanların çalıştığı huzurlu bir ortam yaratacağımı ve kalıcı işler yapacağımı sizlere ifade etmiştim. 

Bütün birliklerimizdeki personel hep birlikte Jandarma Genel Komutanlığımızı cennete çevirdik. 

Etiketler; #jandarma
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