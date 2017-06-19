Jandarma Genel Komutanlığınca, kuruluşunun 178. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan fotoğraflar, Instagram hesabından kullanıcıların beğenisine sunuldu

Jandarma Genel Komutanlığınca, kuruluşunun 178'inci yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan fotoğraflar, Instagram hesabından kullanıcıların beğenisine sunuldu.



Komutanlığın kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, sosyal medya uygulaması Instagram'da yeni bir hesap açıldı.



Hesaba, Jandarma teşkilatını yansıtan ve aralarında geçmiş dönemlere ait siyah beyaz fotoğrafların da bulunduğu kareler yüklendi.



Paylaşımlar, birden fazla Instagram karesinin birleştirilmesiyle fotoğrafın tamamının görülebildiği düzende yapıldı.



Fotoğrafların başında "178. Yıl Jandarma Instagram Sergisi" ifadesi yer aldı.



Fotoğraflara "@jandarma178" hesabından ulaşılabiliyor.

