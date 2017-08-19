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Jandarma, Donanma ve 2. Kolordu komutanları belli oldu

Jandarma Genel Komutanlığı görevine, Korgeneral Arif Çetin, Donanma Komutanlığı görevine Koramiral Ercüment Tatlıoğlu atandı. Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı 2. Kolordu Komutanı oldu

Jandarma, Donanma ve 2. Kolordu komutanları belli oldu

Jandarma Genel Komutanlığı'na Korgeneral Arif Çetin, Donanma Komutanlığı'na Koramirel Ercüment Tatlıoğlu atandı. Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı 2. Kolordu Komutanı oldu

Jandarma’da orgeneral kadrosu bulunmadığı için komutan Kara Kuvvetleri’nden seçiliyordu. Bu defa ise orgeneral şartı kaldırıldığı için teşkilat bünyesinden korgeneral rütbesinde atama yapıldı. Komutanlığa sivil bir ismin atanabileceği de konuşuluyordu.

Arif Çetin, geçen yılki YAŞ toplantısı ile 'Korgeneral' rütbesine terfi etmiş ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına atanmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #arif çetin #jandarma
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