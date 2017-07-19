FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Okullar Komutanlığındaki eylemlere ilişkin bazıları tutuksuz 317 kişinin yargılandığı davada, 14 sanığın tahliyesine karar verildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra, sanık yakınları ve avukatları katıldı.



Duruşmada bugün, sanık savunmalarının ardından avukatları beyanda bulundu.



Verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen sanıklar için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) HTS kayıtlarının ve internet trafiğinin tespit edilmesi için müzekkere yazılmasına, ByLock programını kullananların görüşme içeriklerinin istenmesine, tutuksuz sanıkların taşınır ve taşınmazları üzerindeki tedbirlerin ve hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına ve gereği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına karar verdi.



TBMM ve Başbakanlığın yanı sıra 15 Temmuz'da Ankara İl Jandarma Komutanı olan Ferdi Korkmaz'ın davaya katılan olarak kabulüne de karar veren mahkeme, tutuklu sanıklar Abdurrahman Doğan, Abidin Göktaş, Ahmet Akdağ, Ahmet Asutay, Akif Veral, Eyüp Basank, Fazlı Çaydaş, Fikret Ahmet Aydın, İsmail Yıldız, Kazım Kanat, Muhammet Biricik, Özkan Turan, Süleyman Aktürk ve Abdullah Kartal'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine hükmetti.



Mahkeme, duruşmayı 31 Ekim'e erteledi.