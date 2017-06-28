Uludere ilçesinde şehit düşen Jandarma Onbaşı Sinan Hamza'nın cenazesi, memleketi Trabzon'a getirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Milli Jandarma Komando Taburuna bağlı üs bölgesine yemek götüren askeri araca terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Onbaşı Sinan Hamza'nın cenazesi, memleketi Trabzon'a getirildi.



Trabzon Havalimanı'nda düzenlenen törende, şehidin naaşını, annesi Ayşe, babası İsmail, babaannesi Medine Hamza, kardeşleri ile yakınları karşıladı.

Tören öncesi ve sırasında fenalaşan şehidin annesi Ayşe Hamza'ya sağlık ekipleri müdahale etti. AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu ile Vali Yücel Yavuz'un eşi Şengül Yavuz, annenin konula girerek yürümesine yardımcı oldu.

Terhisine 16 gün kala şehit düşen 21 yaşındaki Hamza'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda cenaze nakil aracına taşındı.

Şehidin naaşı, Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla babaevinin bulunduğu Araklı ilçesine götürüldü.

Törene, Vali Yavuz, 4. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Albay Osman Akyıldız, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Seyfullah Kınalı, İl Jandarma Komutanı Albay Okçin Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve diğer ilgililer katıldı.

Şehidin cenazesinin, ilçedeki Merkez Eski Cami'de ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Taştepe Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedilmesi planlanıyor.

Öte yandan, ailenin ilk erkek çocuğu şehit Sinan Hamza'nın, dede ve babaannesinin nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.