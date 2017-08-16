Şehit Uzman Çavuş Abdülhadi Yılmaz silah arkadaşlarının omuzlarında memleketine uğurlandı.
Uzman Çavuş Yılmaz, Şırnak'ta Namaz Dağı Sori Tepe mevkisinde teröristlerle girilen sıcak temasta şehit olmuştu.
İlk tören 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’nda yapıldı. Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere taşındı.
Kahraman asker, memleketi Hatay’ın Antakya ilçesine gönderildi.
Babaocağından helallik alındı. Mahalleye Türk bayrakları asıldı. Şehidin naaşı kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurlandı.
ulusal.com.tr
Şırnak’ta PKK saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz için tören yapıldı. Şehidin naaşı daha sonra Hatay'a gönderildi. Yılmaz, memleketi Antakya'da toprağa verildi.
Şehit Uzman Çavuş Abdülhadi Yılmaz silah arkadaşlarının omuzlarında memleketine uğurlandı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.