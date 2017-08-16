Şırnak’ta PKK saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz için tören yapıldı. Şehidin naaşı daha sonra Hatay'a gönderildi. Yılmaz, memleketi Antakya'da toprağa verildi.

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Şehit Uzman Çavuş Abdülhadi Yılmaz silah arkadaşlarının omuzlarında memleketine uğurlandı.



Uzman Çavuş Yılmaz, Şırnak'ta Namaz Dağı Sori Tepe mevkisinde teröristlerle girilen sıcak temasta şehit olmuştu.



İlk tören 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’nda yapıldı. Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere taşındı.



Kahraman asker, memleketi Hatay’ın Antakya ilçesine gönderildi.



Babaocağından helallik alındı. Mahalleye Türk bayrakları asıldı. Şehidin naaşı kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurlandı.





ulusal.com.tr