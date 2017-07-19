Jandarma Genel Komutanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasının ardından bakanlık jandarma generalleri ve subayları için terfi ve tayin kararnamesi hazırladı. Bu kararnameyle yaklaşık 200 kişi arasından, general rütbesine yükseltilecekler ve generallerden de bir üst rütbeye terfi ettirilecek olanlar belirlenecek.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın terfi ve tayinlerini ilk kez Yüksek Askeri Şura yerine İçişleri Bakanlığı belirleyecek.



Jandarma Genel Komutanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'na bağlanmasının ardından bakanlık jandarma generalleri ve subayları için terfi ve tayin kararnamesi hazırladı.



Hazırlanan kararnameyle, general, albay ve diğer rütbelerdeki subayların terfileri yer alıyor. Kararnameyle birlikte bazı illerin alay komutanlarının değişmesi ve jandarma teşkilatın bazı birimlerinde yeni düzenlemelerin yapılması da bekleniyor.



Düzenlemeyle bazı büyük şehirlerin alay komutanlıklarının 'Albay' seviyesinden 'Tuğgeneral' seviyesine çıkarılması da bulunuyor. Kararnameyle yaklaşık 200 kişi arasından general rütbesine yükseltilecekler ve generallerden de bir üst rütbeye terfi ettirilecek olanlar belirlenecek.



Jandarma Genel Komutanlığı karargâhındaki bazı albayların ve bazı illerin alay komutanlarının generalliğe yükseltileceği değerlendiriliyor.



Jandarma subaylarının terfileri daha önce diğer askeri birliklerde olduğu gibi Ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura'da karara bağlanıyordu. 27 Temmuz 2016'da yayımlanan kararnameyle Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı'na bağlanmış, jandarma generallerinin tayin ve terfilerinin de üçlü kararname ile yapılması düzenlenmişti.



Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararnameyi onaylamasının ardından tayin ve terfiler tamamlanmış olacak.







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