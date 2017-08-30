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Jandarmadan bayram öncesi 'drone'li yol kontrolü

Iğdır'da jandarma ekipleri Kurban Bayramı öncesi yol kontrolünü "drone" ile denetledi, sürücülere bayram şekeri ikram etti.

Jandarmadan bayram öncesi 'drone'li yol kontrolü

Iğdır'da, jandarma ekipleri uygulama noktalarında Kurban Bayramı öncesi yol kontrollerinde havadan "drone" ile takip yapıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt-Iğdır yolu Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Suveren Jandarma Karakolu noktasında drone ile yol kontrolü yaptı.

Suç ve suçlularla mücadelede teknolojik imkanlardan yararlanan jandarma ekiplerinin havadaki gözü drone oldu.

Ekipler bayram öncesi güvenlik önlemlerini artırarak, drone ile havada denetim yaparken, araçların durdurulduğu noktalarda ise dedektör köpekleriyle arama gerçekleştirdi.


Uygulamalarda sürücüleri emniyet kemerlerini takması konusunda tek tek ikaz eden ekipler, sürücülere bayram şekeri ikramında bulundu.

Drone ile tespit edilen olası şüpheli bir durumda ise bölgeye devriye ekip gönderiliyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #jandarma
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