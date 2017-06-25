Jandarma Genel Komutanlığı, Ramazan bayramında özel video paylaştı. Komando babanın, operasyon dönüşü çocuğuna kavuştuğu an, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. İşte o paylaşılan klip.

Komando bir baba, operasyon dönüşü çocuğuyla nasıl buluşur?



İşte Jandarma Genel Komutanlığı ramazan bayramında paylaştığı görüntüyle bu soruya duygusal bir kliple yanıt verdi.



Bölücü terör örgütüyle kahramanca mücadele eden Jandarma personelinin oğluyla buluşması izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.



Komutanlık tarafından hazırlanan klipte, “sevdiklerinden uzakta vazife başındaki bütün personelimizin ve milletimizin ramazan bayramını kutlarız” mesajı yer aldı.



Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Şehit Jandarma Başçavuş İsmail Yavuz Üs Bölgesi'ndeki bayramlaşma görüntüleri de paylaşıldı.



ulusal.com.tr

