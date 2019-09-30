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Jandarmadan yaylacılara önemli uyarı

Jandarma ekipleri yaylacılara önemli bir uyarı yaptı. Gaziantep denetim yapan ekipler "Yaylada yaşam malzemesi bırakma, bilmeden teröre destek olma" sloganı ile vatandaşları uyardı.

Jandarmadan yaylacılara önemli uyarı

Güvelik güçleri terör örgütünün kış hazırlıklarına darbe vuruyor. Bu kapsamda vatandaşlara da görev düşüyor. 

İçişleri Bakanlığı'nın "Yaylada yaşam malzemesi bırakma, bilmeden teröre destek olma" sloganıyla başlattığı seferberlik sürüyor. 

Gaziantep'in İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Amanos Dağları'ndaki Huzurlu Yaylası'nda denetim yaptı. Yaylacılar ile yaylaya günübirlik çıkan vatandaşların kimlik kontrolleri yaptı, araçları kontrol etti.

Vatandaşlar yaşam malzemesi bırakmamaları konusunda uyarıldı. Özellikle yaylalarda bulunan evler hatırlatıldı. Güvenlik güçleri, PKK'nın yaşamsal faaliyetlerinin çoğunluğunu yayla evlerinde hırsızlıkla karşıladına dikkat çekildi

Seferberlik kapsamında uyarılara uymayan vatandaşlar hakkında yasal işlem yapılacak. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #jandarma #gaziantep
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