Jeffrey'e Türkiye'den

Önce Akar, ardından Önal ile görüştü. Son durak İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Ofisi oldu. Ankara, 17 Ekim mutabakatını hatırlattı; PKK/PYD'ye karşı mücadelede kararlılığını yineledi. Amerikan tarafına "Bölgedeki artan gerilim"e ilişkin endişeler iletildi.



ABD ile İran gerilimi artarken, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'de önemli temaslarda bulundu.



Jeffrey'nin ziyareti 8 Ocak'ta yapması öngörülüyordu. ABD'nin Kasım Süleymani suikastını yapmasının ardından görüşmeler 10 Ocak'a ertelenmişti.



İlk görüşme Milli Savunma Bakanlığında yapıldı. Bakan Hulusi Akar, Jeffrey'i kabul etti.



Jeffrey, ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre görüşmede, İdlib'deki durum başta olmak üzere, Barış Pınarı Harekatı ve Fırat'ın doğusundaki gelişmeler masaya yatırıldı. Anayasa Komitesi çalışmaları kapsamında siyasi sürece ilişkin konular ele alındı. İkilinin Irak'taki son gelişmeler ve Libya konusunu da ele aldığı belirtildi.



Jeffrey'nin son durağı, İstanbul Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi oldu.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile basına kapalı yapılan görüşme 1 saat 25 dakika sürdü. Görüşmede Kalın, "17 Ekim 2019'da yapılan mutabakat çerçevesinde güvenli bölge tesisinin nihayete erdirilmesinin" gerekliliğini vurguladı.



Görüşmede ayrıca, IŞİD ve PYD/ PKK başta olmak üzere tüm terör unsurları ile mücadele konusunda Türkiye'nin kararlılığı yinelendi. Ayrıca "bölgede artan gerilim ortamının çatışmaları arttırma ihtimali konusunda Türkiye'nin endişeleri" dile getirildi.

ulusal.com.tr

