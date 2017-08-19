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JÖPER ve JÖAK’lar Maçka'da Eren Bülbül'ün katillerini arıyor

TRABZON'un Maçka İlçesi kırsal kesiminde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit edilmesi ardından ormanlık alandan kaçak terörist grubu etkisiz hale getirmek için başlatılan geniş kapsamlı operasyon sürüyor. Bölgeye intikal eden Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JÖPER) ekipleri de teröristlerin peşine düştü

JÖPER ve JÖAK’lar Maçka'da Eren Bülbül'ün katillerini arıyor

Trabzon'un Maçka İlçesi Vazelon Manastırı Mevkii'ndeki bir evden erzak çalan PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül’ün şehit olduğu olay sonrası güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede başlatılan operasyonlarına devam ediliyor.

Yapılan çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine bölgeye Ankara’dan Jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JÖPER) ekipleri gönderildi.

Bölgede güvenlik güçleri dağlık ve ormanlık alanda kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için sarp ve ormanlık alanda zor şartlarda araziyi karış karış tararken, sabah saatlerine ilçeye intikal eden 2 taburdan oluşan 2 timlik profesyonel ekip de çevrede PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için çalışmalarına başladı.

Karadeniz bölgesinde ilk defa operasyonel olarak faaliyet göstereceği öne sürülen JÖPER ve JÖAK timlerinin silahlı saldırı sonrası kaçan ve sayıları 3 olduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmesi bekleniyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #jöper #JÖAK #eren bülbül
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