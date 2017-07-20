Başbakan Binali Yıldırım’ın değişmesini istediği bazı isimlerin kabinede yer aldığı belirtiliyor. FETÖ ile ilintili bazı bakanların görevde kaldığı da kulislere yansıyan iddialar arasında. Ekonomi dümeninin başına ise Mehmet Şimşek’in geçeceği konuşuluyor.

Değişen Bakanlar Kurulu'nun perde arkasında neler var? Kabine'de görev dağılımı nasıl olacak?



21 Mayıs'ta parti yönetimindeki değişikliğin ardından kabinedeki değişikliğin ne zaman olacağı tartışılıyordu. Beklenen değişikliğin yapılmaması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım arasında görüş ayrılığı iddialarını kuvvetlendirmişti. Kulislere, bu iddiaları destekleyen bir bilgi yansıdı. Buna göre, Başbakan Binali Yıldırım’ın değiştirilmesini istediği bazı isimler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tercihiyle kabinede kaldı. Yıldırım’ın kabinede kalmasını istediği isimler ise yerlerini korudu.



bilgiyi, Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi ve Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikçan bugünkü köşelerine taşıdı.



Yeni kabine, FETÖ ile mücadele açısından da tartışılıyor. Adalet Bakanı olan Abdülhamit Gül ile Milli Savunma Bakanı olarak atanan Nurettin Canikli’nin FETÖ ile mücadelede önemli isimler olduğu belirtiliyor. Ancak FETÖ ile ilintili bazı isimlerin de Bakanlar Kurulunda kaldığı konuşuluyor. Yakınlarının ve kendisinin telefonunda ByLock çıkan bazı bakanlara yeni hükümette yer verildiği belirtiliyor. Aydınlık gazetesinin haberine göre FETÖ ile ilişkili isimlerin kabinede kalması, AKP içinde “Erdoğan parti içinde cephe açmak istemiyor, siyasi ayağın üzerine tam gidilmeyecek” şeklinde değerlendiriliyor.



Yeni Kabinede Başbakan yardımcıları arasında yapılacak görev dağılımı da merak konusu. 5 Başbakan yardımcısı içinde koltuğunu koruyan tek isim olan Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetiminin başına geçeceği konuşuluyor.



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