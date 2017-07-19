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Kabine neden değişti? İsmet Özçelik, Ulusal Kanal'a değerlendirdi

Peki, Bakanlar Kurulu’nda yaşanan bu değişiklikler ne anlama geliyor? Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik değişiklikleri Ulusal Kanal’a değerlendirdi.

Kabine neden değişti? İsmet Özçelik, Ulusal Kanal'a değerlendirdi

Bakanlar Kurulu değişti, başkentte kulisler hareketlendi.

Herkesin sorduğu soru ise, kabinede yaşanan bu değişikliğin ne anlama geldiği?

Ulusal Kanal değişikliğin nedenlerini Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik’e sordu.

Özçelik, hükümet içinde uzun süredir yaşanan sorunlara dikkat çekti, FETÖ’nün etkisine vurgu yaptı.Özçelik, "Hem Başbakan Binali Yıldırım'ın isteklerinin bi kısmı yerine getirilmiş hem de Erdoğan kendine göre bi takım tedbirler almış gözüküyor. Şu anda altı bakan parlemento dışında kaldı. Herkes bu FETÖ'cü olduğu iddia edilen, telefonunda birinci derece yakınlarında ByLock olduğu söylenen bakanların durumunu merak ediyordu. Görebildiğimiz kadarıyla bunların bi kısmı Bakanlar Kurulu dışına itilmiş ancak hâlâ haklarında bu tür iddialar bulunan bakanlar yerlerini koruyanlarda var. Bu da Erdoğan'ın partide bir kırılma yaratacak tarzda bi değişikliğe gitmediğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Haber: Sinan Sungur
Kamera: Uğur Marangoz
ulusal.com.tr

Etiketler; #AKP #bakanlar kurulu #ulusal kanal
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