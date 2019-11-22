Kaç bakan değişecek? Damat Berat Albayrak gidecek mi? Kabine bakan değişikliği ne zaman yapılacak?

Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, şunları yazdı:

"KAÇ BAKAN DEĞİŞECEK?

Ak Parti’de bakanlardan şikayet çok.

Parti kurmaylarına göre en az 5-6 bakan değişecek.

“Kim?” deyince hemen isimler sıralanıyor.

Genelde herkesin tahmin ettiği isimler.

Bazı bakanlıklar bölünecek.

Bakan sayısı artacak.

NE ZAMAN?

Önemli bir isme, “Ne zaman?” diye sordum.

Bütçe görüşmelerini anımsattı.

Yeni gelecek bakanın konuya hakim olamayacağını vurguladı.

Meclis’te yapılacak görüşmelerde zor durumda kalabileceklerini;

Hem kendilerine, hem de partiye zarar verebileceklerini bildirdi.

“Değişiklik bütçeden sonra mı?” dedim.

“Mantıklısı bu.

Ama kararı Cumhurbaşkanımız verecek” yanıtını verdi.

DAMADIN DURUMU

Seçim sonrası yenilginin sorumlusu aranıyordu.

Araştırmalara göre ilk sırada ekonomi vardı.

Bu nedenle “Damat” hedefteydi.

Birçok Ak Partili açıktan eleştiriyordu.

Görevden alınacağına kesin gözüyle bakılıyordu.

DAMAT KALICI

Ama durum değişmiş görünüyor.

Dün “Damat gidici” diyenler;

Şimdi “Damat kalıcı” diyor.

Bu yargıya nasıl vardıklarını sordum.

Bir olay anlattılar, ben de inandım.

‘20 TANE BERAT BULAMAM Kİ’

Olay şöyle:

Ak Parti milletvekilleri randevu almış.

Toplam 21 kişi.

Erdoğan’ı ziyaret etmişler.

Aralarında Erdoğan’ın değer verdiği isimler de var.

Partinin sorunlarını anlatmışlar.

Tek tek bakanları masaya yatırmışlar.

Sert eleştiriler yöneltmişler.

Sıra tam “Damat”a gelince Erdoğan araya girmiş:

“Ne yapayım 20 tane Berat bulamam ki” demiş.

Birbirlerinin yüzüne bakmışlar.

“Damat” konusuna girmeden çıkmışlar.

Mesajı almışlar.

TEŞKİLATLAR

Ak Parti’de teşkilatlar da masada.

Bazı yöneticiler kongreleri beklemeden uyarılıyor.

İstifaları isteniyor.

Teşkilatlarda düzenlemeler hızlı ilerliyor.

Şubat ayına kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Gelen bilgilere bakılırsa;

Ankara ve İstanbul yönetimleri de değişecek.

GÜL’E DESTEK VEREN 19 KİŞİ

Gündemde yeni kurulacak partiler de var.

Adam adama markaj sürüyor.

Gül-Babacan ekibine destek veren 19 kişi belirlenmiş.

“Etkili” olduğu düşünülen isimler.

Tek tek temas ediliyor.

Erdoğan’ın da görüşeceği bildiriliyor.

GİZLİ BÜRO

Gül-Babacan ekibinin “gizli bürosu”nu yazmıştım.

İstanbul’da E-5 yolu kenarındaki büro.

Yazımdan sonra sitede güvenlik artırılmış.

Burada yapılan özel görüşmelere ara verilmiş.

Bu arada siteye yeni kiracılar da taşınmış.

Öte yandan, ekipte tartışmalar yaşanıyormuş.

Parti kuruluşunun gecikmesi eleştiriliyormuş.

Zamanın aleyhte işlediğini düşünenler varmış.

Anlayacağınız daha kurulmadan sorunlar başlamış.

İzliyoruz..!"

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