Edirne Enez'de botları batmaya başlayan kaçak göçmenleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı. Ekiplerin göçmenleri büyük bir kahramanlıkla kurtardığı o görüntüler paylaşıldı.

Sahil Güvenlik güçleri, botları batmaya başlayan 39 kaçak göçmeni böyle kurtardı.



Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot bir anda batmaya başladı.



Durumu farkeden Sahil Güvenlik ekipleri hemen olay yerine gitti. Zamanla yarışan ekipler 39 göçmeni büyük bir kahramanlıkla kurtardı.



Kahramanlık örneği sergileyen bazı askerlerin de dev dalgalara aldırış etmeden denize atlayıp göçmenleri kurtarışı kameralara yansıdı.



ulusal.com.tr

