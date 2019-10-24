Kadıköy'deki Greta Thunberg'in resmi Eren Bülbül'ün posteri ile kapatıldı

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla PKK destekçiliği yapan Greta Thunberg'in Kadıköy'deki resmi kapatıldı.

Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanlığı geçen hafta basın açıklaması yapmıştı.

Resmin kapatılması için Kadıköy belediyesine çağrıda bulunuldu. Parti yetkilileri Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile temas kurmaya çalıştı. Ancak sonuç alınamadı.

Greta Thunberg Kadıköy'deki bir binaya çizilen bu resim bina sakinlerinin haberi olmadan yapıldı.

Tüm itirazlara rağmen Greta'nın resmi kaldırılmayınca Vatan Partisi harekete geçti. Eren Bülbül ve Türk bayrağı ile Greta Thunberg'in posteri kapatıldı.

Çevredeki vatandaşlar da bu harekete destek verdi.

İsveçli 16 yaşındaki Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler'deki "Çocukluğumu çaldınız" sözleriyle tanınmıştı.

ulusal.com.tr