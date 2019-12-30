Kadına şiddete özel mahkeme

Önce Adalet Bakanlığı, ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçti. Aile içi ve kadına yönelik şiddette koruyucu ve önleyici tedbir kararları arttırıldı.



Adalet Bakanlığı kadına yönelik şiddeti önlemek için 18 Aralık’ta kapsamlı bir genelge yayınlamıştı. Hakimler ve Savcılar Kurulu ile tüm savcılıklara gönderilen genelgede şiddete karşı etkili mücadele için atılması gereken adımlar yer aldı.



Bakanlığın genelgesinin ardından HSK da harekete geçti. HSK 1'inci Dairesi kadına şiddete karşı önleyici ve koruyucu tedbir işlerine bakmakla görevli ihtisas mahkemelerini belirledi. Resmi Gazete’de de yayınlanan karar 1 Ocak 2020 itibarıyla geçerli olacak.



Karara göre, 20'den az aile mahkemesi bulunan yerlerde 1 numaralı aile mahkemesi tedbir kararını verecek. 20'den fazla ise 1 ve 2 numaralı aile mahkemeleri koruyucu ve önleyici tedbir kararı vermekte görevli olacak.



Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde karar asliye hukuk mahkemesi tarafından verilecek. Birden fazla asliye hukuk mahkemesinin bulunduğu yerlerde ise 2 numaralı asliye hukuk mahkemesi yetkilendirildi.



Aile mahkemesinde dava açıldıktan sonra önleyici ve koruyucu tedbir talebine de davaya bakan mahkeme karar verecek.







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