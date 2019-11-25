Kadına şiddetle mücadele günü

Dünyada her yıl binlerce kadın öldürülüyor. Kadına yönelik taciz ve şiddet olaylarına rağmen cezalar caydırıcı değil. İstatistiklere göre Türkiye'de, 2015-2018 yılları arasında toplam bin 559 kadın öldürüldü. 2019 yılında ise ekim ayına kadar 340 kadın cinayeti işlendi.

İşte bu şiddetin önüne geçilmesi için 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu gününe özel Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Acil Destek İhbar Sistemi KADES için İçişleri Bakanlığınca bir video hazırlandı.



KADES, kadına şiddet vakalarının önüne geçmek için kullanılıyor. Şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, KADES'e kolaylıkla ulaşabiliyor. KADES'i her akıllı telefon kullanıcısı indirebiliyor.

Uygulamaya Jandarma Genel Komutanlığı da dikkat çekti. Sosyal medyadan yapılan açıklamada; "Şiddet gören veya şiddet görme ihtimali olan kadın vatandaşlarımızın daima yanındayız." denildi.

Cumhuriyet Kadınları Derneği İstanbul Şubeleri ise ortak basın açıklaması düzenledi. Yasalar önünde eşit olduklarını söyleyen CKD'li kadınlar, bu haklarını sonsuza kadar kullanmakta kararlı olduklarını bir kez daha vurguladı.



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