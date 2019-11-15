Kadına yönelik şiddete 3 bakandan ortak tutum

3 bakan bir araya geldi. Kadına yönelik şiddet masaya yatırıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı her yıl düzenlediği “Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısını” 15 Kasım’da Ankara’da yaptı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı toplantıda kadın cinayetlerine ilişkin son veriler paylaşıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ne dikkat çekti.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de, kadına şiddete karşı hukuk alanında yapılan değişiklikleri aktardı. Bakan Gül, şiddete karşı “anayasa değişikliği” açıklamasında bulundu.

HABER: SEDA AKYÜZ

KAMERAMAN: TANSEV KARA

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