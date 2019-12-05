Kadının seçme ve seçilme hakkını kazanmasının 85. yılı kutlandı

Bundan tam 85 yıl önce Tük kadını seçme ve seçilme hakkını kazandı.

Türkiye'de kadınlar 5 Aralık 1934'te seçme ve seçilme hakkını kazandı. Bu tarihi günün yıl dönümünde kadınlar ilk olarak Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında Ata'nın huzuruna çıktı. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Selçuk, kadınların güçlendirilmesi için çalışacağını ifade etti.

Eğitimden çalışma hayatına, kadınlara yönelik ayrımcılık içeren her türlü anlayışın ortadan kaldırılması, birey olarak kadınların ve ailenin güçlendirilmesi için daha çok çalışacağız.)))

Kadınlar Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne bağımsızlık mücadelesinde en ön safta yer aldığını vurguladı.)

Vatan Partisi Öncü Kadın Başkanı Meltem Ayvalı, kadınların siyasete daha fazla katılmasını istediğini belirtti. Mücadele çağrısı yaptı.

Bir açıklama da İstanbul Öncü Kadın İl Başkanı Tüzin Tüfekçi'den geldi.

Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri de ülkedeki sorunların kadınların eşit siyasal katılımı olmadan çözülemeyeceğine dikkat çekti.

HABER: ÇİYDEM DEMİR KAMERAMAN: TANSEV KARA

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